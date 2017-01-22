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События

Происшествия
В Ростове машина скорой помощи с тяжелой больной попала в ДТП
Медпомощь потребовалась троим, включая пациентку
Память

На дне Темерника нашли обломанную казачью шашку и щит
Это свидетельствует о том, что во время последней войны здесь сражались врукопашную
Происшествия

В Ростове опрокинулся «КамАЗ» с гравием и пронесся на крыше по переулку
Пострадал водитель и припаркованная машина
Происшествия

В Ростове памятнику дворника пририсовали неприличное
Жители донской столицы придумывают, как можно было бы наказать вандалов, чтоб им неповадно было
Криминал

Ростовчанин расплатился за смартфон деньгами «банка приколов»
Полиция задержала подозреваемого и отправила его под стражу
Происшествия

Ростовчане изобразили собой букву «М» взамен украденной
На углу Б.Садовой и Театрального опять пострадала новогодняя надпись
Мнение

В Ростове на Коммунистическом нашли отрезанные женские ноги в крови
Ростовчане по-разному оценили чей-то мрачный прикол
Происшествия

В Ростове на Сельмаше столкнулись две маршрутки
Пассажирке  одной из них пришлось оказывать медпомощь
Происшествия

Пьяный ростовчанин «промазал» кулаком по сожительнице, упал и сломал руку
Женщине пришлось вызывать незадачливому хулигану скорую помощь

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В Ростове мужчина вешал белье и, сорвавшись с балкона, разбился насмерть
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В Ростове машина скорой помощи с тяжелой больной попала в ДТП
вчера, 17:55
На дне Темерника нашли обломанную казачью шашку и щит
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