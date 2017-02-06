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Все новости Ростова и области
6 Февраля 2017, 02:23
В Ростове Honda Accord сбила 21-летнюю беременную и ее мужа
0
144
В Ростове на Лесопарковой погиб скутерист: подробности
0
278
Сам себе репортёр
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События
Культура
«Cоздать какую-нибудь хрень, и представить это, как прекрасное?...»
Ростовчане раскритиковали местных художников-авангардистов
0
73
вчера, 15:14
Реклама
Криминал
Ростовчане сообщают об ограблении магазина в СЖМ
Информация уточняется
0
31
33 минуты назад
Такая жизнь
В Ростове на улице Делегатской найдены жертвы живодера
Он душит кошек и собак
0
38
51 минуту назад
Происшествия
В центре Ростова женщина в красном пальто бросалась под машины
По свидетельству очевидцев, дама была пьяна или находилась под действием наркотиков
0
345
вчера, 22:48
Авто
Разрастается скандал, связанный со столкновением полицейской машины и «Мерседеса» в центре Ростова
В соцсети появилось видео аварии
0
171
вчера, 18:08
Происшествия
В Ростове Honda Accord сбила 21-летнюю беременную и ее мужа
Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу
0
144
вчера, 17:03
Общество
Фото курящего ребенка разгневало дончан
В соцсетях появились возмущенные комментарии
0
67
вчера, 16:49
Криминал
Пойман безработный, покусившийся на банкомат с 1 млн. рублей
Устройство он отключил с помощью газосварки
0
70
вчера, 16:23
Между тем
Маленькая слониха, учащаяся ходить, вызвала озабоченность у ростовчан (видео)
Они считают, что «няшке» надо на травку, а в зоопарке кругом бетон
0
122
вчера, 16:03
Происшествия
В Ростове на Лесопарковой погиб скутерист: подробности
Подробности аварии уточняются
0
278
вчера, 14:54
Мнение
В Ростове автобус рейса №22 затопило водой по ходу движения (видео)
Видео случившегося, появившееся в соцсети, вызвало политическую дискуссию
0
119
вчера, 14:27
Между тем
Атаман Козицын собирает добровольцев для помощи Донбассу
Он объявил о формировании Казачьей национальной гвардии
0
163
вчера, 12:20
Волнует всех
Потоп — наследие Горбаня
Отсутствие ливневки снова дало о себе знать
0
919
04.02.2017 21:43
Мнение
1 миллиард на благоустройство - это здорово
Но не лучше ли прежде направить деньги на ликвидацию разрухи в головах?
0
171
04.02.2017 20:23
Ноу-хау
Класть асфальт в лужи стало священным культом ростовских коммунальщиков
Его служители в оранжевом облачении были замечены под моросящим дождем на улице Толмачева
0
181
04.02.2017 17:57
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Мнение
В Ростове автобус рейса №22 затопило водой по ходу движения (видео)
Видео случившегося, появившееся в соцсети, вызвало политическую дискуссию
0
137
вчера, 14:27
Новости рубрики
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Ростов-ньюс
Ростовчанка представила ул.Извилистую «во всей красе»
Она просто прошлась с фотоаппаратом от одного дома к другому
0
404
04.02.2017 14:34
Новости рубрики
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Торговля
Ростовских ларечников отправят на «выселки»?
Виталий Кушнарев намерен очистить исторический центр города от засилья торговых точек. Но пока их число только прибавляется
0
1550
25.01.2017 18:00
Новости рубрики
Такая жизнь
В Ростове на улице Делегатской найдены жертвы живодера
Он душит кошек и собак
0
78
вчера, 23:09
Новости рубрики
Политика
Ростов назван самым опасным городом Европы
Он занял первое место по криминальности в рейтинге международного туристического портала worldatlas.com
0
1703
01.02.2017 11:24
Новости рубрики
Тайный Ростов
Ростов «светится от понтов»
Редкое природное явление стало поводом для шуток жителей донской столицы
0
869
30.01.2017 23:03
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14.01.2017 17:42
Скончалась ростовчанка, которую вместе с ребенком в коляске сбил на пр. Коcмонавтов пьяный водитель
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24.01.2017 08:40
В Ростове жителей Западного испугал ранним утром подозрительный рокот
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30.01.2017 18:48
Дончан могут заставить убирать за своими собаками в общественных местах
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В Ростове в микрорайоне «Суворовский» автоворы выпотрошили Lexus
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08.01.2017 23:23
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14.01.2017 17:42
Скончалась ростовчанка, которую вместе с ребенком в коляске сбил на пр. Коcмонавтов пьяный водитель
3249
22.01.2017 13:43
В Ростове в микрорайоне «Суворовский» автоворы выпотрошили Lexus
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10.01.2017 18:44
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33 минуты назад
Ростовчане сообщают об ограблении магазина в СЖМ
вчера, 22:48
В центре Ростова женщина в красном пальто бросалась под машины
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Разрастается скандал, связанный со столкновением полицейской машины и «Мерседеса» в центре Ростова
вчера, 17:03
В Ростове Honda Accord сбила 21-летнюю беременную и ее мужа
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