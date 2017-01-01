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Все новости Ростова и области
1 Января 2017, 12:53
Не дожил до Нового года…
0
919
В Ростове догола "раздели" Mercedes пока охранник спал
0
1628
Сам себе репортёр
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События
Ростов-ньюс
"Он настоящий!.."
Под самый Новый год в ростовском магазине «Ассорти» был замечен натуральный Дед Мороз
0
69
сегодня, 02:40
Реклама
Происшествия
В Ростове пьяный иномарка сбила женщину с ребенком и перевернулась
Ребенок не пострадал, а женщину госпитализировали
0
7
4 минуты назад
Такая жизнь
Пролетел еще один год жизни Ростова и ростовчан (видео)
Его итоги подвели в короткометражке городские власти
0
158
вчера, 20:20
Происшествия
Не дожил до Нового года…
В Ростове в центре города прохожие обнаружили труп мужчины
0
919
вчера, 19:44
Происшествия
Близится Год Огненного Петуха: в Ростове на Западном сгорели две машины (видео)
А рядом с «Вавилоном» на Северном загорелась маршрутка
0
274
вчера, 19:25
Благое дело
Сильно истощенная овчарка срочно нуждается в помощи добрых людей
Волонтеры ЦБЖ просят предоставить собаке временное пристанище, гарантируя обеспечить ее питанием и лечением
0
184
вчера, 13:22
Знай наших!
В Ростове обнаружилась своя «Пизанская башня»
Падающий дом в центре города, вроде бы, расселен
0
131
вчера, 13:09
Авто
В Ростове догола "раздели" Mercedes пока охранник спал
Еще и порезали бампер
0
1628
вчера, 12:33
Власть
Губернатор Василий Голубев поздравил дончан с Новым годом
Видеоролик разошелся по соцсетям
0
154
вчера, 12:17
Ростов-ньюс
«Главное начать что-то отмечать!...»
В Ростове прошли съемки видеоклипа группы «Ленинград»
0
224
вчера, 11:50
Криминал
Батайчанин «кинул» своих знакомых на 5 миллионов рублей
Он пообещал им помочь с недвижимостью и автомобилем и …не помог
0
230
30.12.2016 23:33
Спорт
Курбан Бердыев объявлен лучшим тренером 2016 года
За него проголосовали более 20 тысяч россиян на сайте популярного российского спортивного портала
0
240
30.12.2016 23:15
Власть
Правительство области покинул Александр Гребенщикова
В ведении экс-замгубернатора были промышленность и тарифная политика
0
241
30.12.2016 22:48
Агропром
В «Евродоне» ликвидировали индеек, заподозренных а заболевании птичьим гриппом, на 1 миллиард рублей
Под нож пошло 160 тысяч голов
0
238
30.12.2016 21:00
Происшествия
Потерял сумку в банке? Не беда! Ее найдут взрывотехники
В Ростове из-за забытой сумки стражи порядка эвакуировали Сбербанк напротив здания полицейского главка
0
594
30.12.2016 16:46
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27
Власть
Губернатор Василий Голубев поздравил дончан с Новым годом
Видеоролик разошелся по соцсетям
0
154
вчера, 12:17
Новости рубрики
Между тем
В Ростове в переулке Соборном утонула мебель
У ростовчан опять появился повод вспомнить недобрым словом бывшего градоначальника Сергея Горбаня
0
1022
29.12.2016 20:44
Новости рубрики
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Мнение
В Ростове на жильцов дома на Пушкинской обрушился потолок
Комментаторы события разошлись во мнениях по поводу виноватых в случившемся
0
807
28.12.2016 12:13
Новости рубрики
Ростов-ньюс
"Он настоящий!.."
Под самый Новый год в ростовском магазине «Ассорти» был замечен натуральный Дед Мороз
0
69
сегодня, 02:40
Новости рубрики
Реклама
Авто
В Ростове догола "раздели" Mercedes пока охранник спал
Еще и порезали бампер
0
1628
вчера, 12:33
Новости рубрики
Тайный Ростов
Привидение в Ростовской области качало воду из колонки (видео)
Необычное явление засняли местные жители
0
540
28.12.2016 15:43
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В Ростове на Центральном рынке повесился молодой мужчина
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16.12.2016 15:23
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Пролетел еще один год жизни Ростова и ростовчан (видео)
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Не дожил до Нового года…
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