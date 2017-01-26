Сам себе репортёр Предложить свою новость

События

ЧС
Ростовские власти бросила на борьбу со снегом 100 машин
Они трудились всю ночь
Криминал

Селская чиновница погорела на аферах с землей стоимостью в 7 миллионов
Суд приговорил ее к 3,6  года колонии общего режима
Индустрия

«Глориz Джинс» может набрать на свое новое предприятие в Шахтах много народа с высшим образованием
Предполагается, что по завершении строительства фирменного высокотехнологичного центра откроется более тысячи  вакансий
Происшествия

В Ростовской области мотоциклист ушел под лед и захлебнулся
Водитель опрометчиво пытался пересечь замерзший водоем
Знай наших!

Суровые ростовские дорожники чинят дорогу прямо в сугробе
Яму заливают асфальтом, невзирая на снег
Волнует всех

В Ростове неизвестный построил «собачью деревню»
Окрестные жители не знают, что теперь с ней делать
Авто

В Ростове на Западном угнали Mercedes-Benz GLK
Владелец предлагает деньги за любую информацию об украденной машине
Общество

Василий Голубев пообещал, что парк Чуковского в Ростове сохранятся в нынешнем виде
Это следует понимать таким образом, что храм в парке все-таки строить не будут
Торговля

Ростовских ларечников отправят на «выселки»?
Виталий Кушнарев намерен очистить исторический центр города от засилья торговых точек. Но пока их число только прибавляется
Прогноз

Северное кладбище грозит сползти в Темерник
В связи с работами по расчистки реки такая опасность только усилится
Происшествия

В центре Ростова от столкновения с "Фиатом" перевернулась "ГАЗзель"
Обстоятельства случившегося выясняются
Между тем

В Ростове рыбный рынок хотят назвать в честь краснокнижной рыбы, запрещенной к добыче
Хотя, конечно, вкус шамайки ценим жителями донской столицы...
Происшествия

Из реки Кундрючья в Красном Сулине нашли утопленника с телефоном и сигаретами
По одежде покойный не был похож на местного жителя

Реклама
Реклама

Картина дня

Показать ещё

Самое обсуждаемое

Показать ещё

Самое просматриваемое

Показать ещё
Реклама

Самое понравившееся

14 минут назад
Селская чиновница погорела на аферах с землей стоимостью в 7 миллионов
34 минуты назад
«Глориz Джинс» может набрать на свое новое предприятие в Шахтах много народа с высшим образованием
53 минуты назад
В Ростовской области мотоциклист ушел под лед и захлебнулся
сегодня, 13:10
Полицейские отыскали подростков из Россоши, которыя якобы сбежали в Ростов, чтобы свести счеты с жизнью
Показать ещё

Наши группы в социальных сетях

Реклама
О Панораме Реклама