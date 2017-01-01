Сам себе репортёр Предложить свою новость

События

Ростов-ньюс
"Он настоящий!.."
Под самый Новый год в ростовском магазине «Ассорти» был замечен натуральный Дед Мороз
Происшествия

В Ростове пьяный иномарка сбила женщину с ребенком и перевернулась
Ребенок не пострадал, а женщину госпитализировали
Такая жизнь

Пролетел еще один год жизни Ростова и ростовчан (видео)
Его итоги подвели в короткометражке городские власти
Происшествия

Не дожил до Нового года…
В Ростове в центре города прохожие обнаружили труп мужчины
Происшествия

Близится Год Огненного Петуха: в Ростове на Западном сгорели две машины (видео)
А рядом с «Вавилоном» на Северном загорелась маршрутка
Благое дело

Сильно истощенная овчарка срочно нуждается в помощи добрых людей
Волонтеры ЦБЖ просят предоставить собаке временное пристанище, гарантируя обеспечить ее питанием и лечением
Знай наших!

В Ростове обнаружилась своя «Пизанская башня»
Падающий дом в центре города, вроде бы, расселен
Авто

В Ростове догола "раздели" Mercedes пока охранник спал
Еще и порезали бампер
Власть

Губернатор Василий Голубев поздравил дончан с Новым годом

Видеоролик разошелся по соцсетям
Ростов-ньюс

«Главное начать что-то отмечать!...»
В Ростове прошли съемки видеоклипа группы «Ленинград»
Криминал

Батайчанин «кинул» своих знакомых на 5 миллионов рублей
Он пообещал им помочь с недвижимостью и автомобилем и …не помог
Спорт

Курбан Бердыев объявлен лучшим тренером 2016 года
За него проголосовали более 20 тысяч россиян на сайте популярного российского спортивного портала
Власть

Правительство области покинул Александр Гребенщикова
В ведении экс-замгубернатора были промышленность и тарифная политика
Происшествия

Потерял сумку в банке? Не беда! Ее найдут взрывотехники
В Ростове из-за забытой сумки стражи порядка эвакуировали Сбербанк напротив здания полицейского главка


Реклама
Реклама

Картина дня

Показать ещё

Самое обсуждаемое

Показать ещё

Самое просматриваемое

Показать ещё
Реклама

Самое понравившееся

3 минуты назад
В Ростове пьяный иномарка сбила женщину с ребенком и перевернулась
вчера, 20:20
Пролетел еще один год жизни Ростова и ростовчан (видео)
вчера, 19:44
Не дожил до Нового года…
вчера, 19:25
Близится Год Огненного Петуха: в Ростове на Западном сгорели две машины (видео)
Показать ещё

Наши группы в социальных сетях

Реклама
О Панораме Реклама