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Вот и наступил Год Огненного Петуха (видео)
На Дону есть кому отмечать его по праву
Происшествия

В Ростове Mitsubishi Lancer проломил ночью забор частного дома
Подробности происшествия выясняются
Криминал

В Ростове неизвестный затеял стрельбу в кафе
И попал своему оппоненту в голову  
Происшествия

Молодой водитель KIA ночью врезался в киоск, погубив себя и пассажира
Полиция выясняет обстоятельства случившегося
Спорт

"Ростов-Дон" расправился с немецким "Битигхаймом"
Донские красавицы с первых минут включили на площадке жесткий прессинг, поставивший команду гостей в тупик
Афиша

В Ростове ждут нашествия троллей, эльфов и драконов

С концертной программой приезжают артисты мюзиклов  "Финрод" и "Песнь о Довакине"
Происшествия

Ростовчанин наглотался таблеток прямо на глазах у приятеля
К счастью, вовремя приехала скорая
Спорт

В Ростове состоится забег влюбленных
Те, у кого нет пары, смогут найти ее на бегу

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Молодой водитель KIA ночью врезался в киоск, погубив себя и пассажира
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