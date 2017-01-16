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Прогноз
Ростов ожидают снег и небольшой мороз
Прогноз синоптиков подтверждает кошка Сима
Происшествия

На Оганова нашли гранату
Саперы ведут обезвреживание боеприпаса
Происшествия

Что случилось в парке на Оганова?
Его блокировали оперативные службы, а прохожих просят идти в обход
Авто

Ростовские автоворы не брезгуют «старьем»
На Портовой они сняли колеса с подержанной иномарки
Происшествия

Родственники сбитого насмерть пенсионера разыскивают через соцсети очевидцев случившегося
Они считают, что их отец не мог нарушить правила дорожного движения
Частное дело

Вадим Ванеев стал «Горцем года-2016»
Это произошло в не лучшее время для его бизнеса
Криминал

Ростовчанина задержали у трапа самолета за кражу в аэропорту Пулково
Ориентировку прислали питерские полицейские
Общество

Ростовские депутаты предложили запретить вейпинг и продажу электронных сигарет
С инициативой выступила Екатерина Стенякина
Происшествия

В Таганроге сотрудник полиции наехал на пенсионерку
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Происшествия

Жуткое ДТП в Ростове: “Мерседес» врезался в дерево, двое человек погибли
Полиция выясняет обстоятельства аварии
Происшествия

Бдительные ростовчане сообщили в полицию о похищении человека
Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося
Происшествия

В Ростове девчонки кидались яйцами с балкома
Ростовчане осудили хулиганок за растрату ценных пищевых продуктов
Происшествия

Ночью в центре Ростова произошла массовая драка (видео)
Молодые люди выясняли отношения друг с другом

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