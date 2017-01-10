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Происшествия
Игуана во время селфи откусила ростовчанке ухо
Пострадавшую срочно доставили в больницу
Афиша

В Ростове откроется выставка,посвященная взглядам
Это будет первая персональная выставка живописи и графики  Евгения Доли
Общество

Жительница Ростова нашла в мусорке айфон
Ее удивлению не было границ
Официально

К 80-летию Ростовской области приурочат конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской оброны
Утвержден план подготовки к празднованию торжественной даты, которое продлится весь 2017 год
Мнение

Веселенькая подсветка здания мэрии навела ростовчанина на игривые мысли
Других комментаторов больше заинтересовала стоимость парадной иллюминации
Происшествия

В Новочеркасске нашли тело пропавшего 18 декабря молодого мужчины
Обстоятельства случившегося устанавливаются
Криминал

В Ростове на "Ассорти" напали разбойники
Троих мужчин, которых подозревают в похитивших из кассы 300 тысяч рублей, задержала полиция
Происшествия

Ростовчанин по неосторожности обварил себе гениталии кипятком
В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в БСМП-2
Культура

В видеоклипе,созданном в США, Ростов запел (видео)
В этом же видеоролике американцы признали Крым российским (хоть и с оговоркой)
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Как три Деда Мороза и Человек-Паук праздновали Новый год в Ростове (видео)

Жители донской столицы продолжают радовать друг друга оригинальными видеосюжетами, снятыми на праздники
Между тем

Ростовская мэрия взялась за ливневки
На их содержание выделят в новом году не менее 25 миллионов рублей
Происшествия

В Ростове из-за пожара эвакуировали людей из ресторана РИС
Возгорание тушили минут двадцать

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вчера, 20:22
В Ростове откроется выставка,посвященная взглядам
вчера, 20:03
Жительница Ростова нашла в мусорке айфон
вчера, 19:26
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вчера, 19:03
Игуана во время селфи откусила ростовчанке ухо
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