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Все новости Ростова и области
1 Февраля 2017, 23:58
В Таганроге водитель «ВАЗа» едва не погиб, столкнувшись с мусоровозом
0
70
В Шахтах вор угнал из магазина резиновую лодку вместе с продавщицей
0
186
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События
Политика
Ростов назван самым опасным городом Европы
Он занял первое место по криминальности в рейтинге международного туристического портала worldatlas.com
0
1026
сегодня, 11:24
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Авто
В Ростове замечен мини-бульдозер без колес
Ростовчане гадают: их украли или водитель сам снял — от греха подальше?
0
53
сегодня, 19:59
Криминал
Донские заключенные в 2016 году выпустили продукции на 500 млн. рублей
Это на 60 % больше, чем в 2015 году
0
269
сегодня, 19:38
Криминал
Автовор на буксире отвозил украденные в Ростове машины в родной Чалтырь
Он специализировался исключительно на ВАЗовской продукции
0
58
сегодня, 19:29
Происшествия
На «дьявольском перекрестке» в Ростове опять участились аварии
За последние несколько дней здесь происходит уже третье ДТП
0
69
сегодня, 19:16
Криминал
В Батайске продавщица избила грабителя кипятильником
А после еще нескольких попыток грабежа подозреваемого задержала полиция
0
54
сегодня, 19:04
Криминал
В Ростове мужчина в маске ограбил две аптеки, магазин и кафе
Грабитель выходил на дело с наступлением темноты
0
66
сегодня, 18:29
Криминал
На границе близ Матвеево-Кургана задержали интернациональная семейная пара, подозреваемая в грабежах
Гражданин России и гражданка Украины пытались скрыться на территории в сопредельного государства
0
78
сегодня, 15:07
Криминал
В Ростовской области рецидивисты ударили ножом таксиста и оставили умирать
С места преступления они уехали на автомобиле потерпевшего
0
64
сегодня, 14:46
Инвестиции
Ростовские власти продолжают судиться с оператором платных парковок
В свою очередь ООО «РПП» подало к департаменту автодорог встречный иск
0
100
сегодня, 14:40
Происшествия
Под Ростовом авария выстроила «паровозиком» 8 автомобилей
Массовое ДТП началось с «Опель Астра»
0
88
сегодня, 14:07
Происшествия
В Таганроге водитель «ВАЗа» едва не погиб, столкнувшись с мусоровозом
С многочисленными травмами 55-летнего шофера «четверки» доставили в больницу
0
70
сегодня, 13:13
Такая жизнь
В Ростове на маршруткам научились ездить бродячие собаки
«Зайцами», за бесплатно
0
160
сегодня, 12:56
Криминал
В Шахтах вор угнал из магазина резиновую лодку вместе с продавщицей
Продавщица сопротивлялась грабителю до последнего
0
186
сегодня, 12:47
Курьезы
Ошибка на указателе расстояний от Ростова до других столиц ЧМ-2018 вызвала оживление в соцсетях
Ростовчане нашли лишний повод поязвить над чиновниками
0
187
вчера, 18:52
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27
Такая жизнь
В Ростове на маршруткам научились ездить бродячие собаки
«Зайцами», за бесплатно
0
160
сегодня, 12:56
Новости рубрики
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Мнение
Врач скорой помощи опубликовал в ростовской соцсети «крик души»
Он просит не вызывать 03, если у кого-то слегка подскочила температура или он с похмелья
0
717
28.01.2017 14:26
Новости рубрики
Ростов-ньюс
В Ростове на площади Ленина около «Амакса» забил коммунальный фонтан (видео)
По иронии судьбы — именно в том месте, где ростовчане хотели бы видеть обычный
0
705
вчера, 10:40
Новости рубрики
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Торговля
Ростовских ларечников отправят на «выселки»?
Виталий Кушнарев намерен очистить исторический центр города от засилья торговых точек. Но пока их число только прибавляется
0
1111
25.01.2017 18:00
Новости рубрики
Между тем
В Ростове на Семашко установили для влюбленных красный фонарь
С ним можно связаться по wi-fi
0
655
28.01.2017 16:31
Новости рубрики
Тайный Ростов
Ростов «светится от понтов»
Редкое природное явление стало поводом для шуток жителей донской столицы
0
352
30.01.2017 23:03
Новости рубрики
Картина дня
сегодня, 19:59
В Ростове замечен мини-бульдозер без колес
сегодня, 19:38
Донские заключенные в 2016 году выпустили продукции на 500 млн. рублей
сегодня, 19:29
Автовор на буксире отвозил украденные в Ростове машины в родной Чалтырь
сегодня, 19:16
На «дьявольском перекрестке» в Ростове опять участились аварии
сегодня, 19:04
В Батайске продавщица избила грабителя кипятильником
сегодня, 18:29
В Ростове мужчина в маске ограбил две аптеки, магазин и кафе
сегодня, 15:07
На границе близ Матвеево-Кургана задержали интернациональная семейная пара, подозреваемая в грабежах
сегодня, 14:46
В Ростовской области рецидивисты ударили ножом таксиста и оставили умирать
сегодня, 14:40
Ростовские власти продолжают судиться с оператором платных парковок
сегодня, 14:07
Под Ростовом авария выстроила «паровозиком» 8 автомобилей
сегодня, 13:13
В Таганроге водитель «ВАЗа» едва не погиб, столкнувшись с мусоровозом
сегодня, 12:47
В Шахтах вор угнал из магазина резиновую лодку вместе с продавщицей
сегодня, 11:24
Ростов назван самым опасным городом Европы
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14.01.2017 17:42
Скончалась ростовчанка, которую вместе с ребенком в коляске сбил на пр. Коcмонавтов пьяный водитель
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В Ростове жителей Западного испугал ранним утром подозрительный рокот
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Дончан могут заставить убирать за своими собаками в общественных местах
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В Ростове водитель «Мерседеса» открыл на Доватора стрельбу из автомата
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