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Все новости Ростова и области
22 Января 2017, 06:50
В Ростове опрокинулся «КамАЗ» с гравием и пронесся на крыше по переулку
0
105
В Ростове памятнику дворника пририсовали неприличное
0
192
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События
Происшествия
В Ростове машина скорой помощи с тяжелой больной попала в ДТП
Медпомощь потребовалась троим, включая пациентку
0
46
вчера, 21:42
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Происшествия
В Ростовской области девушка за рулем Mazda погибла в столкновении с «КамАЗом»
Пассажир иномарки госпитализирован
0
68
вчера, 22:28
Происшествия
В Ростове мужчина вешал белье и, сорвавшись с балкона, разбился насмерть
Он не удержался на шатком стуле
0
234
вчера, 22:03
Память
На дне Темерника нашли обломанную казачью шашку и щит
Это свидетельствует о том, что во время последней войны здесь сражались врукопашную
0
138
вчера, 17:55
Происшествия
В Ростове опрокинулся «КамАЗ» с гравием и пронесся на крыше по переулку
Пострадал водитель и припаркованная машина
0
105
вчера, 17:19
Криминал
В Ростове грабитель ворвался в салон и похитил два «айфона»
Он украл их, разбив витрину
0
54
вчера, 17:03
Происшествия
В Ростове памятнику дворника пририсовали неприличное
Жители донской столицы придумывают, как можно было бы наказать вандалов, чтоб им неповадно было
0
192
вчера, 16:43
Криминал
Ростовчанин расплатился за смартфон деньгами «банка приколов»
Полиция задержала подозреваемого и отправила его под стражу
0
64
вчера, 16:29
Происшествия
Ростовчане изобразили собой букву «М» взамен украденной
На углу Б.Садовой и Театрального опять пострадала новогодняя надпись
0
76
вчера, 16:06
Мнение
В Ростове на Коммунистическом нашли отрезанные женские ноги в крови
Ростовчане по-разному оценили чей-то мрачный прикол
0
187
вчера, 15:50
Происшествия
В Ростове на Сельмаше столкнулись две маршрутки
Пассажирке одной из них пришлось оказывать медпомощь
0
85
вчера, 13:04
Происшествия
Пьяный ростовчанин «промазал» кулаком по сожительнице, упал и сломал руку
Женщине пришлось вызывать незадачливому хулигану скорую помощь
0
163
20.01.2017 22:42
Криминал
В Ростове на магазин «У курочки» напали грабители с игрушечным пистолетом
Кассу они тем не менее «взяли»
0
283
20.01.2017 22:27
Происшествия
«Лайф»: водитель BMW X6, за которым гонялось 7 экипажей ГИБДД, никакого наказания не понесет
Потому что у него жена якобы работает в полиции
0
197
20.01.2017 22:00
Общество
В Новочеркасске директора ЖКХ города Василия Бушуева наказали за спил деревьев
А недавно оштрафовали за неубранный снег
0
147
20.01.2017 17:34
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25
Мнение
В Ростове на Коммунистическом нашли отрезанные женские ноги в крови
Ростовчане по-разному оценили чей-то мрачный прикол
0
201
вчера, 15:50
Новости рубрики
Такая жизнь
В Ростов приступили к ликвидации Нового года
Отслужившие своё ёлки бросают прямо с балконов
0
499
17.01.2017 20:36
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Привидение в Ростовской области качало воду из колонки (видео)
Необычное явление засняли местные жители
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Ростовчанам включили расходы на общедомовые нужды в квитацию за оплату жилья
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08.01.2017 23:23
В Ростове водитель «Мерседеса» открыл на Доватора стрельбу из автомата
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В Ростове Орбитальную не могут продлить из-за нелегальных могил
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В Ростовской области девушка за рулем Mazda погибла в столкновении с «КамАЗом»
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В Ростове мужчина вешал белье и, сорвавшись с балкона, разбился насмерть
вчера, 21:42
В Ростове машина скорой помощи с тяжелой больной попала в ДТП
вчера, 17:55
На дне Темерника нашли обломанную казачью шашку и щит
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