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Все новости Ростова и области
30 Января 2017, 04:13
В Ростове Mitsubishi Lancer проломил ночью забор частного дома
0
112
В Ростове неизвестный затеял стрельбу в кафе
0
257
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События
Прогноз
Вот и наступил Год Огненного Петуха (видео)
На Дону есть кому отмечать его по праву
0
83
вчера, 16:03
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Происшествия
В Ростове Mitsubishi Lancer проломил ночью забор частного дома
Подробности происшествия выясняются
0
112
вчера, 14:51
Криминал
В Ростове неизвестный затеял стрельбу в кафе
И попал своему оппоненту в голову
0
257
вчера, 14:30
Происшествия
Молодой водитель KIA ночью врезался в киоск, погубив себя и пассажира
Полиция выясняет обстоятельства случившегося
0
180
вчера, 11:18
Спорт
"Ростов-Дон" расправился с немецким "Битигхаймом"
Донские красавицы с первых минут включили на площадке жесткий прессинг, поставивший команду гостей в тупик
0
104
вчера, 11:11
Криминал
В Ростове домушников, приступивших к взлому квартиры, спугнула хозяйка
Она оказалась дома
0
422
28.01.2017 22:51
Происшествия
В Ростовской области из-за лопнувшего колеса случилось ДТП, в котором погиб молодой пассажир
Авария произошла на на 818-м километре трассы М-4 «Дон»
0
253
28.01.2017 22:41
Происшествия
Сумка, похищенная из машины пресс-секратеря областного управления занятости населения, обнаружена
Ее нашел администратор винного бутика Mozart Wine House
0
217
28.01.2017 22:28
Афиша
В Ростове ждут нашествия троллей, эльфов и драконов
С концертной программой приезжают артисты мюзиклов "Финрод" и "Песнь о Довакине"
0
179
28.01.2017 20:35
Скандалы
Волонтеры обвинили сотрудников ростовского ЦБЖ в присвоении денег, пожертвованных на животных
И призвали передавать их ответственным добровольцам
0
184
28.01.2017 16:52
Между тем
В Ростове на Семашко установили для влюбленных красный фонарь
С ним можно связаться по wi-fi
0
364
28.01.2017 16:31
Криминал
В центре Ростова жертвой грабителей стала дочь пресс-секретаря областного управления занятости
У нее украли сумку с документами и дорогими духами
0
400
28.01.2017 16:04
Происшествия
Ростовчанин наглотался таблеток прямо на глазах у приятеля
К счастью, вовремя приехала скорая
0
186
28.01.2017 15:34
Происшествия
В Ростове пассажир вместо оплаты набросился на таксиста с кулаками
Драчунов доставили в райотдел
0
252
28.01.2017 15:15
Спорт
В Ростове состоится забег влюбленных
Те, у кого нет пары, смогут найти ее на бегу
0
266
28.01.2017 15:13
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Мнение
Врач скорой помощи опубликовал в ростовской соцсети «крик души»
Он просит не вызывать 03, если у кого-то слегка подскочила температура или он с похмелья
0
328
28.01.2017 14:26
Новости рубрики
Ростов-ньюс
Ростовские власти хотят почти вдвое сократить число маршруток
А смогут ли оперативно придти им на смену нормальные автобусы?
0
827
27.01.2017 19:40
Новости рубрики
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Торговля
Ростовских ларечников отправят на «выселки»?
Виталий Кушнарев намерен очистить исторический центр города от засилья торговых точек. Но пока их число только прибавляется
0
736
25.01.2017 18:00
Новости рубрики
Между тем
В Ростове на Семашко установили для влюбленных красный фонарь
С ним можно связаться по wi-fi
0
371
28.01.2017 16:31
Новости рубрики
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Тайный Ростов
В Ростове ночью были замечены таинственные "световые столбы", упершиеся в небо
Они были заметны из разных мест города
0
228
28.01.2017 00:13
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Вот и наступил Год Огненного Петуха (видео)
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В Ростове неизвестный затеял стрельбу в кафе
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Ростовчанам включили расходы на общедомовые нужды в квитацию за оплату жилья
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08.01.2017 23:23
В Ростове водитель «Мерседеса» открыл на Доватора стрельбу из автомата
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