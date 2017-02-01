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События

Политика
Ростов назван самым опасным городом Европы
Он занял первое место по криминальности в рейтинге международного туристического портала  worldatlas.com
Авто

В Ростове замечен мини-бульдозер без колес
Ростовчане гадают: их украли или водитель сам снял — от греха подальше?
Криминал

Автовор на буксире отвозил украденные в Ростове машины в родной Чалтырь
Он специализировался исключительно на ВАЗовской продукции
Происшествия

На «дьявольском перекрестке» в Ростове опять участились аварии
За последние несколько дней здесь происходит уже третье ДТП
Криминал

В Батайске продавщица избила грабителя кипятильником
А после еще нескольких попыток грабежа подозреваемого задержала полиция
Криминал

В Ростове мужчина в маске ограбил две аптеки, магазин и кафе
Грабитель выходил на дело с наступлением темноты
Криминал

На границе близ Матвеево-Кургана задержали интернациональная семейная пара, подозреваемая в грабежах
Гражданин России и гражданка Украины пытались скрыться на территории в сопредельного государства
Криминал

В Ростовской области рецидивисты ударили ножом таксиста и оставили умирать
С места преступления они уехали на автомобиле потерпевшего
Инвестиции

Ростовские власти продолжают судиться с оператором платных парковок
В свою очередь ООО «РПП» подало к департаменту автодорог встречный иск
Происшествия

Под Ростовом авария выстроила «паровозиком» 8 автомобилей
Массовое ДТП началось с «Опель Астра»
Происшествия

В Таганроге водитель «ВАЗа» едва не погиб, столкнувшись с мусоровозом
С многочисленными травмами 55-летнего шофера «четверки» доставили в больницу
Криминал

В Шахтах вор угнал из магазина резиновую лодку вместе с продавщицей
Продавщица сопротивлялась грабителю до последнего
Курьезы

Ошибка на указателе расстояний от Ростова до других столиц ЧМ-2018 вызвала оживление в соцсетях
Ростовчане  нашли лишний повод поязвить над чиновниками

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