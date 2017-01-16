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Все новости Ростова и области
16 Января 2017, 19:55
Родственники сбитого насмерть пенсионера разыскивают через соцсети очевидцев случившегося
0
101
Бдительные ростовчане сообщили в полицию о похищении человека
0
152
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Прогноз
Ростов ожидают снег и небольшой мороз
Прогноз синоптиков подтверждает кошка Сима
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сегодня, 18:12
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Происшествия
На Оганова нашли гранату
Саперы ведут обезвреживание боеприпаса
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сегодня, 17:39
Происшествия
Что случилось в парке на Оганова?
Его блокировали оперативные службы, а прохожих просят идти в обход
0
74
сегодня, 17:22
Авто
Ростовские автоворы не брезгуют «старьем»
На Портовой они сняли колеса с подержанной иномарки
0
39
сегодня, 17:11
Происшествия
Родственники сбитого насмерть пенсионера разыскивают через соцсети очевидцев случившегося
Они считают, что их отец не мог нарушить правила дорожного движения
0
102
сегодня, 16:57
Частное дело
Вадим Ванеев стал «Горцем года-2016»
Это произошло в не лучшее время для его бизнеса
0
59
сегодня, 16:15
Такая жизнь
В Ростовской области два парня избили, а потом задушили 44-летнего знакомого
Труп они спрятали в безлюдном месте
0
47
сегодня, 15:51
Криминал
Ростовчанина задержали у трапа самолета за кражу в аэропорту Пулково
Ориентировку прислали питерские полицейские
0
51
сегодня, 13:19
Общество
Ростовские депутаты предложили запретить вейпинг и продажу электронных сигарет
С инициативой выступила Екатерина Стенякина
0
678
сегодня, 12:44
Происшествия
В Таганроге сотрудник полиции наехал на пенсионерку
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
0
74
сегодня, 12:27
Происшествия
Жуткое ДТП в Ростове: “Мерседес» врезался в дерево, двое человек погибли
Полиция выясняет обстоятельства аварии
0
164
сегодня, 10:11
Такая жизнь
Ростовчанка разместила петицию с требованием наказать живодерку, задавившую котенка на глазах у детей
40 человек под ней уже подписалось
0
160
сегодня, 10:00
Происшествия
Бдительные ростовчане сообщили в полицию о похищении человека
Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося
0
152
сегодня, 09:44
Происшествия
В Ростове девчонки кидались яйцами с балкома
Ростовчане осудили хулиганок за растрату ценных пищевых продуктов
0
135
сегодня, 09:33
Происшествия
Ночью в центре Ростова произошла массовая драка (видео)
Молодые люди выясняли отношения друг с другом
0
121
сегодня, 09:17
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24
Частное дело
Вадим Ванеев стал «Горцем года-2016»
Это произошло в не лучшее время для его бизнеса
0
59
сегодня, 16:15
Новости рубрики
Скандалы
«Ну мы же не меняем салат на Новый год, и ёлочка стоит...»
Константин Эрнс приравнял Пугачеву к непременным атрибутам новогоднего стола для тех, кому за 45
0
366
14.01.2017 13:43
Новости рубрики
Реклама
Общество
Ростовские депутаты предложили запретить вейпинг и продажу электронных сигарет
С инициативой выступила Екатерина Стенякина
0
678
сегодня, 12:44
Новости рубрики
Мнение
Веселенькая подсветка здания мэрии навела ростовчанина на игривые мысли
Других комментаторов больше заинтересовала стоимость парадной иллюминации
0
1112
09.01.2017 17:46
Новости рубрики
Реклама
Авто
Ростовские автоворы не брезгуют «старьем»
На Портовой они сняли колеса с подержанной иномарки
0
39
сегодня, 17:11
Новости рубрики
Тайный Ростов
Привидение в Ростовской области качало воду из колонки (видео)
Необычное явление засняли местные жители
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28.12.2016 15:43
Новости рубрики
Картина дня
сегодня, 18:12
Ростов ожидают снег и небольшой мороз
сегодня, 17:39
На Оганова нашли гранату
сегодня, 17:22
Что случилось в парке на Оганова?
сегодня, 16:57
Родственники сбитого насмерть пенсионера разыскивают через соцсети очевидцев случившегося
сегодня, 15:51
В Ростовской области два парня избили, а потом задушили 44-летнего знакомого
сегодня, 13:19
Ростовчанина задержали у трапа самолета за кражу в аэропорту Пулково
сегодня, 12:27
В Таганроге сотрудник полиции наехал на пенсионерку
сегодня, 10:11
Жуткое ДТП в Ростове: “Мерседес» врезался в дерево, двое человек погибли
сегодня, 10:00
Ростовчанка разместила петицию с требованием наказать живодерку, задавившую котенка на глазах у детей
сегодня, 09:44
Бдительные ростовчане сообщили в полицию о похищении человека
сегодня, 09:33
В Ростове девчонки кидались яйцами с балкома
сегодня, 09:17
Ночью в центре Ростова произошла массовая драка (видео)
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Родственники сбитого насмерть пенсионера разыскивают через соцсети очевидцев случившегося
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